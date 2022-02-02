Лідер збірної України з біатлону заразилася коронавірусом на Олімпіаді

Багаторічний капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк (Підгрушна) заразилася коронавірусом на Олімпійських іграх у Пекіні. 35-річна олімпійська чемпіонка Сочі-2014 склала позитивний тест зранку 2 лютого, повідомляє Суспільне.

Про це розповів старший тренер жіночої команди Урош Велепець.

"Боялися цього з першого дня. Пішов "ефект доміно", хоча сподівалися, що проскочимо і далі будемо спокійні. Але сьогодні [заразився] перший спортсмен – Олена Білосюк.

Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілий сезон, щоб підготуватися до Олімпіади. Вночі у неї була висока температура, вранці трохи краще, але тест – позитивний", – журився словенський фахівець .

Тренер Урош Велепець. Джерело: скріншот

"Тест Олени – це катастрофа. Вона жертвувала перегонами цілий рік, пропускала старти. Часом хотіла бігти, але ми говорили, щоб готувалася до Олімпіади.

Провела кілька тренувань тут, випромінювала оптимізм – і ось. Чекаємо, хто буде наступним. Боїмося цього. Від тренера перейшло на сервісмена, потім на фізіотерапевта. Дівчата вже кілька днів без масажу, оскільки фізіотерапевт жіночої команди також на карантині", – описав ситуацію Велепець .

Поки що неясно, чи залишиться Білосюк у складі команди. У разі одужання та отримання негативних тестів вона зможе виступити в останніх перегонах. А якщо ні, то її може замінити запасна – Анастасія Меркушина, яка в Китай не полетіла. Перша біатлонна гонка на Олімпіаді у Пекіні відбудеться у суботу, 5 лютого.