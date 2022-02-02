У Білорусі порушили справу проти судді, який відмовився видати засновника Nexta

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти судді Окружного суду Варшави Даріуша Любовського, який раніше ухвалив рішення про відмову екстрадувати до Мінська засновника телеграм-каналу Nexta Степана Путила, повідомляє Радіо Свобода.

Як вважає білоруська влада, "Любовський публічно поширив свідомо недостовірну інформацію, спрямовану на розпалювання національної та соціальної ворожнечі" та і " образив і обмовив вищих посадових осіб Республіки Білорусь".

26 січня окружний суд Варшави розглянув вимогу Білорусі щодо екстрадиції Степана Путила, засновника телеграм-каналу Nexta. Білоруська влада вважає ЗМІ організатором так званих "масових заворушень" у Мінську під час протестів проти режиму Олександра Лукашенка у 2020 році. Суддя Любовський ухвалив не екстрадувати Путила, заявивши, що "не можна видати людину лише тому, що цього хоче психопатичний диктатор".

Нагадаємо, у травні минулого року в Білорусі було заарештовано співзасновника Nexta Романа Протасевича. Для цього білоруська влада примусово посадила у Мінську літак, у якому летіли Протасевич та його подруга, росіянка Софія Сапега.

Обставини затримання Протасевича та Сапеги викликали різку критику на Заході. Мінськ звинуватили у викраденні літака та людини. Проти влади Білорусі було запроваджено нові санкції.

Пізніше на білоруському телебаченні кілька разів показали виступи Протасевича з критикою опозиції, після чого його та Сапегу перевели із СІЗО під домашній арешт.

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