Найефективніші вправи для зміцнення спини

Сидяча робота та пасивний відпочинок за комп'ютером призводять до того, що на хребет йде безперервне навантаження. Особливо, якщо людина сутулиться і горбиться. У спині накопичується втома, відчувається дискомфорт і біль у м'язах, хоча, начебто, просто сидів. Все це призводить до різних захворювань, від накопичення солей до сколіозу, повідомляє Men's Life.

Звичайно, важливо робити перерви, вставати з-за столу та розминатися. Але якщо м'язи спини спочатку слабкі, навантаження все одно може бути надмірним. Тому їх потрібно зміцнювати так, як ти тренуєш біцепси, прес.

Далі найкращі вправи для домашніх тренувань чи спортзалу. Вони ідеально підійдуть для зміцнення м'язів, профілактики травм, дискомфорту та просто покращення зовнішнього вигляду спини.

Відведення назад рук у нахилі

Ти можеш використовувати гантелі чи робити вправу без інвентарю. Починай у положенні стоячи, ноги мають бути зігнуті в колінах, спина – пряма. Нахилися вперед. Розпрями руки, відведи їх назад, намагаючись тримати біля корпусу. Стривай так пару секунд і опусти руки.

Нахили з грифом

Гриф від штанги розташуй на плечах. Спину тримай прямо. Ноги трохи розстав і повільно нахиляйся вперед. При цьому відставляй таз трохи тому. Випрямляючись, прямуй його вперед.

Підтягування на перекладині

Виконуючи цю ефективну вправу, важливо дотримуватися правильної техніки. Хап може бути будь-яким, але чим він ширший, тим більше навантаження найширших спинних м'язів. Трохи повиси на прямих розслаблених руках, потім підтягнися максимально вгору, щоб підборіддя чи потилицю дістали до перекладини.

Підйоми руки з гантеллю

В одну руку візьми гантель. Протилежне коліно та вільна рука упираються у тверду поверхню. Нахилися вперед, вдихни і підніми вгору руку з гантеллю. Трохи потримай її в напрузі та повільно опускай. Намагайся всі зусилля робити виключно за допомогою плечових та спинних м'язів, не горбити спину.

Зведення ліктів

Ляж на живіт і витягни руки вперед. Вдихаючи, піднімай корпус, прямі руки тягнуться трохи вгору. Потім зігни лікті, щоб лопатки зійшлися. Лікті при цьому повинні бути нижчими за рівень кистей. На видиху повертайся у вихідну позицію, знову витягуючи руки.

Підйоми корпусу з відведеними ліктями

Дуже корисна і проста вправа. Також виконуй у положенні лежачи. Руки скріпи на потилиці в замок. Вдихни і підніми корпус, намагаючись тягнутися вище лопатками. Пару секунд залишися в такому положенні та плавно опусти корпус.