США можуть перекинути до Польщі додатково близько двох тисяч військових
Сполучені Штати можуть перекинути до Польщі додатково близько двох тисяч солдатів із 8,5 тисяч, яких планували відправити до східної Європи. Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох в ефірі "Польського радіо", повідомляє Страна UA.
При цьому він додав, що це лише
"частина підтримки східного флангу Північноатлантичного Альянсу з боку Сполучених Штатів".
"Вся підтримка США нашої частини Європи відбувається за двома планами. По-перше, це фізична присутність солдатів, у тому числі і на польській землі. По-друге, залучення механізмів і нарощування потенціалу для розгортання дійсно значної кількості військ. Такі заходи також проводяться", - сказав він.
Нині у Польщі розміщено близько 5 тисяч американських військовослужбовців.