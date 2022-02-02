Perseverance успішно повернувся до збору проб ґрунту на Марсі

Як повідомляє команда управління місією марсохода Perseverance («Наполегливість»), система забору зразків марсіанського ґрунту успішно взяла новий зразок породи, повідомляє 3Dnews.

Механізм був засмічений близько місяця після останньої операції взяття керна і повністю очищений лише недавно. Марсохід готовий до нових досліджень і незабаром продовжить шлях уздовж стародавнього русла марсіанської річки для взяття проб та пошуків ознак доісторичного життя на Червоній планеті.

Кратер Езеро (Jezero), де висадився Perseverance і де він збирає проби ґрунту, є вченим місцем колишнього водоймища, в яке впадала марсіанська річка. У цьому місці одні осадові породи, в яких повинні залишатися сліди стародавнього біологічного життя на Марсі, якщо воно там було. Свій шлях по долині марсохід почав здалеку і поступово рухатиметься вздовж стінок кратера, на яких можуть бути видно сліди колишніх геологічних епох у розрізі, завершивши свій шлях у дельті стародавньої річки, де вона впадала в доісторичне озеро.

Той самий камінь, що призвів до засмічення бура. Джерело зображення: NASA

Проби ґрунту, порід та каміння марсохід запечатуватиме у спеціальні пробірки, число яких сягає чотирьох десятків. Для збору зразків з метою повернути їх на Землю у 2026 році до Марса направлять посадковий та орбітальний комплекс NASA та ESA. Зразки буде зібрано спеціальним роботом і поміщено в ракету, яка доставить їх на орбіту Марса. Там зразки будуть захоплені платформою, що повертається, знезаражені із зовнішнього боку і запечатані в блок для скидання на Землю. Приблизно до 2031 року операцію слід завершити з доставкою перших у світі зразків іншої планети на Землю.

Минуть роки, перш ніж ця грандіозна операція закінчиться. А поки що Perseverance зайнятий рутиною - бурить керн за керном, готуючи зразки, які увійдуть до історії земної космонавтики.