Володимир Кличко приєднався до тероборони Києва

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко приєднався до бригади територіальної оборони міста Києва, повідомляє Ділова столиця.

Про це брат спортсмена та міський голова Києва Віталій Кличко написав у Facebook.

"Друзі! Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому центрі рекрутингу резервістів, який створила столиця.

А брат подав заяву і документи — приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва", — зазначив мер столиці .

56% українців готові взяти участь у лавах тероборони у разі їхнього створення у відповідних територіальних громадах.