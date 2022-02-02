Володимир Кличко приєднався до тероборони Києва
Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко приєднався до бригади територіальної оборони міста Києва, повідомляє Ділова столиця.
Про це брат спортсмена та міський голова Києва Віталій Кличко написав у Facebook.
"Друзі! Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому центрі рекрутингу резервістів, який створила столиця.
А брат подав заяву і документи — приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва", — зазначив мер столиці.
56% українців готові взяти участь у лавах тероборони у разі їхнього створення у відповідних територіальних громадах.