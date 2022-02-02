Газпром знизив експорт газу в далеке зарубіжжя

За підсумками січня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу в країни далекого зарубіжжя, повідомляє УНІАН.

За даними "Газпрому", обсяг експорту впав на 41,3% в річному вираженні — до 11,4 млрд кубометрів.

У той же час поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибіру" ростуть. Крім того, збільшився експорт в окремі європейські країни: в Болгарію — на 20,6%, в Боснію і Герцеговину — на 12,9%.

За даними Gas Infrastructure Europe, на 30 січня обсяг активного газу в європейських підземних сховищах — на 27,2% (на 14,2 млрд куб.м) менше торішнього рівня. Відібрано вже 81% від обсягу газу, закачаного в літній період.

Обсяг активного газу в європейських сховищах на 30 січня становив всього 38,1 млрд куб.м, що на 2,7 млрд куб. м нижче історичних мінімальних значень на цю дату.

Ситуація з газом в Україні: