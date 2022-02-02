Газпром знизив експорт газу в далеке зарубіжжя
За підсумками січня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу в країни далекого зарубіжжя, повідомляє УНІАН.
За даними "Газпрому", обсяг експорту впав на 41,3% в річному вираженні — до 11,4 млрд кубометрів.
У той же час поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибіру" ростуть. Крім того, збільшився експорт в окремі європейські країни: в Болгарію — на 20,6%, в Боснію і Герцеговину — на 12,9%.
За даними Gas Infrastructure Europe, на 30 січня обсяг активного газу в європейських підземних сховищах — на 27,2% (на 14,2 млрд куб.м) менше торішнього рівня. Відібрано вже 81% від обсягу газу, закачаного в літній період.
Обсяг активного газу в європейських сховищах на 30 січня становив всього 38,1 млрд куб.м, що на 2,7 млрд куб. м нижче історичних мінімальних значень на цю дату.
Ситуація з газом в Україні:
- Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
- 28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.
- Запаси газу в українських підземних сховищах станом на кінець січня 2021 року становили 21,2 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
- 1 лютого Україна вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини. Цей напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і в разі відсутності транзиту.
- 1 лютого 2022 року "Газпром" у два рази збільшив транзит газу через територію України, до 107 млн куб.м. на добу.