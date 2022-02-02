Найбільший у світі фонд повідомив про рекордний відтік коштів

Найбільший у світі інвестиційний фонд SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) зафіксував найбільший місячний відтік коштів за свою історію, повідомляє Лента.Ру.

Січень став найгіршим місяцем з 1993 року для американського інвестиційного фонду з капіталом 407 мільярдів доларів, пише Bloomberg.

Тільки 31 січня, коли акції на американському фондовому ринку трохи відскочили після недавнього падіння, інвестори злякалися, що відновлення буде недовгим і кинулися масово продавати активи. У результаті протягом дня було виведено близько 6,96 мільярда доларів.

Причому відтік коштів фіксувався не тільки SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) вартістю 191 мільярд доларів, що повторює динаміку технологічного індексу NASDAQ 100, також фіксував рекордний відтік з часів бульбашки доткомів, коли з фонду вивели близько 6,2 мільярда доларів.

Як основна причина падіння вартості акцій найбільших компаній США називають зростання прибутковості за облігаціями — вона зростає у всьому світі напередодні майбутнього підвищення ключових ставок центральними банками. 18 січня прибутковість 10-річних казначейських облігацій США перевищила 1,8 відсотка вперше від початку пандемії COVID-19.