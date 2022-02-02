Бабак Тимко навіщував українцям нестабільну весну - прогноз
Цьогорічна весна в Україну прийде за розкладом, але погода буде нестабільною, повідомляє УНІАН.
Такий прогноз сьогодні на біостанції у Гайдарах Харківської області дав бабак Тимка ІІІ.
"Незважаючи на те, що Тимко не побачив своєї тіні, весна буде досить нестабільною. Каже, що на нас чекають температурні коливання", - розповіла науковий співробітник кафедри біології Харківського національного університету ім.Каразіна Надія Токарська.
"Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною", - додала вона.
День бабака: що відомо
День бабака щорічно відзначається 2 лютого. Особливо це свято люблять у США та Канаді, але українці теж не залишаються осторонь.
Люди спостерігають за маленькою твариною та її поведінкою. Вважається, що з його дій можна зрозуміти, чи настане весна. День бабака популярний у всьому світі - тепер у багатьох країнах є свої бабаки-провісники.
У День бабака існують лише дві основні прикмети:
- тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить із нори – весна буде ранньою;
- гризун у сонячний день бачить свою тінь, лякається та ховається в нору – доведеться зимувати ще шість тижнів.