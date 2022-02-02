Бабак Тимко навіщував українцям нестабільну весну - прогноз

Бабак Тимко навіщував українцям нестабільну весну - прогноз
Фото: Pixabay

Цьогорічна весна в Україну прийде за розкладом, але погода буде нестабільною, повідомляє УНІАН.

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    Такий прогноз сьогодні на біостанції у Гайдарах Харківської області дав бабак Тимка ІІІ.

    "Незважаючи на те, що Тимко не побачив своєї тіні, весна буде досить нестабільною. Каже, що на нас чекають температурні коливання", - розповіла науковий співробітник кафедри біології Харківського національного університету ім.Каразіна Надія Токарська.
    "Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною", - додала вона.

    День бабака: що відомо

    День бабака щорічно відзначається 2 лютого. Особливо це свято люблять у США та Канаді, але українці теж не залишаються осторонь.

    Люди спостерігають за маленькою твариною та її поведінкою. Вважається, що з його дій можна зрозуміти, чи настане весна. День бабака популярний у всьому світі - тепер у багатьох країнах є свої бабаки-провісники.

    У День бабака існують лише дві основні прикмети:

    • тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить із нори – весна буде ранньою;
    • гризун у сонячний день бачить свою тінь, лякається та ховається в нору – доведеться зимувати ще шість тижнів.
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