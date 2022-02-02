Резніков розкрив плани скасування призову в армію

Указ Зеленського №36/2022 "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних силах України та поступового переходу до засад професійної армії" ﻿створює фундамент і запускає пакет реформ для переходу на професійну армію﻿, зазначає﻿ міністр оборони України Олексій Резніков.

"Президент поставив завдання - виходячи з наших можливостей, запропонувати таку модель армії, щоб ні в кого у Кремлі навіть думки не виникало напасти на Україну… Щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібно не тільки сучасне озброєння, але й чисельна, професійна, вмотивована армія. Так ми зможемо утримувати в безпеці весь периметр державного кордону і потенційно небезпечні напрямки" , – сказав Резніков. ﻿

Він зазначив, що завдання, яке стоїть в указі, забезпечити збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб і перейти на систему інтенсивної військової підготовки з відмовою від призову на термінову службу розраховане на чотири роки.

"Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву. Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (три-чотири місяці) інтенсивна військова підготовка" , - зазначив він.

Глава Міноборони додав, що пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички.

"З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів" , – розповів міністр.

За його словами, на сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання указу.

"Для реалізації зазначених кроків Уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроєктів і підзаконних актів. Ми сподіваємся на єдність українського парламенту у цих питаннях" , - сказав Резніков.

Як повідомлялося, вчора Зеленський на урочистому засіданні 7-ї сесії Верховної Ради заявив про те, що підписав указ щодо зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби.