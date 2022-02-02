Apple показала нові емодзі в iOS 15.4

Apple показала нові емодзі в iOS 15.4
Фото: Pixabay

Компанія Apple продовжує розширювати вибір емодзі. Каталог нових смайликів стане доступний після встановлення оновлення iOS 15.4, повідомляє РБК-Україна.

З новим оновленням iOS, компанія розширила вибір емодзі, додавши кілька десятків нових ідеограм.

Серед нових емодзі можна відзначити:

  • смайлик, який плавиться;
  • вагітні персони;
  • складені в серце руки;
  • рукостискання;
  • рентген;
  • диско-куля;
  • мильні бульбашки;
  • символ хамса.
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