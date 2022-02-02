Apple показала нові емодзі в iOS 15.4

Компанія Apple продовжує розширювати вибір емодзі. Каталог нових смайликів стане доступний після встановлення оновлення iOS 15.4, повідомляє РБК-Україна.

З новим оновленням iOS, компанія розширила вибір емодзі, додавши кілька десятків нових ідеограм.

Серед нових емодзі можна відзначити:

смайлик, який плавиться;

вагітні персони;

складені в серце руки;

рукостискання;

рентген;

диско-куля;

мильні бульбашки;

символ хамса.

Вже цієї весни компанія може презентувати iPhone SE третього покоління з підтримкою 5G підключення.