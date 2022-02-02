Apple показала нові емодзі в iOS 15.4
Компанія Apple продовжує розширювати вибір емодзі. Каталог нових смайликів стане доступний після встановлення оновлення iOS 15.4, повідомляє РБК-Україна.
З новим оновленням iOS, компанія розширила вибір емодзі, додавши кілька десятків нових ідеограм.
Серед нових емодзі можна відзначити:
- смайлик, який плавиться;
- вагітні персони;
- складені в серце руки;
- рукостискання;
- рентген;
- диско-куля;
- мильні бульбашки;
- символ хамса.
Вже цієї весни компанія може презентувати iPhone SE третього покоління з підтримкою 5G підключення.