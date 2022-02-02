СБУ повідомила про викриття замовників псевдомінувань у Черкасах

Служба безпеки України заявила про встановлення ще трьох зловмисників, на замовлення яких "мінували" навчальні заклади, торгові центри та житлові будинки на Черкащині, повідомляє пресслужба СБУ﻿.

За інформацією СБУ, ними виявилися троє неповнолітніх жителів Черкаської області. Зокрема, двоє студентів з Черкас та один мешканець Сміли.

Усі вони замовляли "послуги" з псевдомінування у закритих Телеграм-каналах. Серед інших вони писали вже викритому СБУ "мінеру".

Викриті зловмисники зізналися у вчиненому, пояснили, що "замінуваннями" прагнули зірвати навчальний процес та розважитися, зазначила СБУ.

Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема листування у телеграм-чаті та направлені замовлення на мінування об’єктів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) КК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам.

Перевіряється причетність вказаних підлітків до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.