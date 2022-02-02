Zoom може допомогти у боротьбі зі зміною клімату

Несподівану користь зустрічей у Zoom знайшли вчені з низки наукових інституцій США, повідомляє Лента.ру.

Переведення ділових конференцій повністю в онлайн-режим або використання гібридного формату, коли частина учасників зустрічаються офлайн, а інші онлайн, може стати частиною стратегії пом'якшення наслідків зміни клімату.

Як зазначається, у 2017 році в одних лише ділових заходах взяли участь 1,5 мільярда учасників із 180 країн, на їхнє проведення було витрачено 2,5 трильйона доларів США. До початку пандемії коронавірусу глобальна індустрія ділових конференцій виробляла від 0,138 до 5,31 мільярда тонн еквівалента CO2 на рік, що відповідає річному обсягу викидів парникових газів у всіх Сполучених Штатах.

Вчені вважають, що переклад конференцій повністю або частково онлайн може допомогти в боротьбі за клімат. Згідно з новим дослідженням, перенесення конференцій в Zoom та інші онлайн-платформи скоротить вуглецевий слід на 94 відсотки та споживання енергії на 90 відсотків.

Автори дослідження вказують: організатори конференцій можуть допомогти зменшити вуглецевий слід та енергоспоживання за рахунок ретельного вибору місць проведення заходів. Зокрема, потрібно зробити так, щоб ті, хто особисто бере участь у таких зустрічах, витрачали мінімум часу на дорогу. Крім того, для учасників слід обирати страви лише з рослинної їжі.