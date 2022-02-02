Електричний "Запорожець" розігнали до сотні за 3,7 секунди

Автоумільці змогли вдосконалити старий ЗАЗ-966, переробивши його на справжнісінький електромобіль. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Seva TV, повідомляє Autogeek.

У ролику пояснюється, як зі старенького залізяччя автівка перетворюється на найшвидший електричний "Запорожець" у світі. Але це за словами самого автолюбителя.

Авто тестували на одному з автошляхів під Ковелем, його розігнати до 100 км/год за 3,77 секунди. На старий ЗАЗ встановили новий електродвигун, новий рідинний контур та дифузор, що продуває радіатор наскрізь, допрацювали систему охолодження.

На авто встановили електродвигун Ansaldo з водяним охолодженням. Потужність агрегата – 30 кВт (41 к.с.), маса – 82 кг.

"Потужність допрацьованого електромобіля при масі 750-800 кг склала близько 300 кВт (408 к.с.)" , - йдеться в повідомленні.

Максимальна швидкість автомобіля становила 120 км/год.

Тепер порівняємо переобладнаний "Запорожець" з найпотужнішою Tesla Model S Plaid: остання з тримоторною силовою установкою на 1020 к.с. прискорюється від 0 до 100 км/год за 2,1 секунди.