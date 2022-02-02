У Німеччині відповіли на питання щодо ядерної місії країн НАТО

Спільна ядерна місія країн НАТО збережеться доти, доки Росія має відповідну зброю, заявила на брифінгу в Берліні голова комітету бундестагу ФРН з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, повідомляє РИА Новости.

"Росія закликає припинити Nuclear sharing (стратегія спільного використання ядерного арсеналу НАТО державами-членами - ред.) на Заході, щоб його не було. Вона (стратегія - ред.) збережеться доти, доки Росія має відповідне озброєння", - сказала Штрак-Циммерман, відповідаючи на запитання, чи має Росія отримати гарантії безпеки з боку НАТО.

Глава комітету додала, що було б гарною новиною, якби низка міжнародних договорів у сфері ядерної безпеки була знову активована.