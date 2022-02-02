Головні помилки у плануванні малогабаритної квартири

Помилки, допущені під час планування квартири, зроблять її менш комфортною та можуть позбавити значної кількості корисного простору. Якщо житлова площа маленька – їхні наслідки будуть особливо серйозними, повідомляє Профиль.

Експерти розповіли про основні недогляди, які часто припускаються власниками невеликих квартир ще на стадії ремонту.

Зонування

Немає сенсу робити глухі перегородки, зводити додаткові стіни і створювати багато маленьких закутків, якщо площа квартири і так невелика.

Зонувати "малогабаритку" найкраще кольором, освітленням, шторами чи легкими ширмами. Ще межі зон можна поставити стелаж чи диван. У цьому випадку приміщення буде поділено і водночас не втратить у функціоналі.

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Двері

При плануванні маленької квартири зверніть увагу, як будуть відкриватися вхідні, балконні та всі міжкімнатні двері, а також стулки шаф і тумб. Нерідко зручнішими будуть розсувні варіанти: вони займуть менше місця. У деяких випадках виходом можуть бути двері зі скляними вставками: вони роблять простір візуально більшим.

Місця для зберігання

Важливо ретельно розпланувати місця для зберігання речей. Якщо на рахунку кожен сантиметр, часто простіше виготовляти меблі на замовлення. Використовуйте антресолі, місце під ліжком, ніші, вбудовані шафи.

Освітлення

Світло грає величезну роль у сприйнятті інтер'єру: при його нестачі маленька квартира здається ще тіснішою. Тому продумайте схему висвітлення заздалегідь. Однією люстри навіть у невеликій кімнаті мало – використовуйте додаткові навісні варіанти, настінні бра, торшери або вбудовані світильники.

Балкон або лоджія

Не залишайте їх облаштування на потім. Так ви втратите корисну площу. На засклені та утеплені лоджії можна організувати місце для зберігання, розмістити кабінет або зону відпочинку.

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Вхідна зона

Помилка при плануванні маленької квартири - відмовитися від повноцінного передпокоя заради спроби мати більше вільного місця. У процесі експлуатації звідси доводиться пошкодувати.

Але важливо розпланувати передпокій так, щоб верхній одяг не впадав у вічі. Цілісна конструкція з шафи та пуфи для маленького простору краще, ніж гачки та лава, що стоять окремо.