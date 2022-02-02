У США через сніговий шторм скасовано тисячі авіарейсів

Через сніговий шторм, що очікується найближчим часом у США, скасували тисячі авіарейсів, губернатори декількох штатів закликали уникати поїздок на автомобілі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сніговий шторм і небезпечно низькі температури прийдуть на південь країни наступної ночі. Усього попередження про негоду торкнулися близько 90 млн людей від Скелястих гір до Нової Англії.

Губернатори штатів Міссурі й Оклахома оголосили про введення режиму НС через бурю, що насувається. У місті Оклахома може випасти до 20 см снігу, у деяких районах очікуються скупчення льоду завтовшки 6-10 см.

Майже 3 тис. внутрішніх авіарейсів було скасовано у середу та четвер. Багато авіакомпаній, зокрема Southwest Airlines, American Airlines, United Airlines та Delta Air скасували перельоти з можливістю для пасажирів безкоштовно перебронювати квиток на інший час.

Також у Далласі та Канзас-Сіті на час шторму закрили кілька шкіл, при цьому навчання не буде перенесено у дистанційний формат.

Губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон направив близько 88 членів Національної гвардії штату на допомогу у боротьбі з наслідками негоди. Він також підписав указ про виділення $250 тис. на відновлювальні роботи.

Губернатор Іллінойсу Джей Роберт Прітцкер також привів у готовність Національну гвардію свого штату і випустив декларацію про стихійні лиха.

У міністерстві транспорту США заявили, що виділять понад 1,8 тис. вантажівок та обладнання для очищення та ремонту доріг.