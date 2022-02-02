Путін і Байден не планують нових переговорів - Пєсков

У Кремлі заявили, що планів нових прямих переговорів між президентами РФ та США Володимиром Путіним та Джозефом Байденом поки що немає, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На запитання журналістів, чи не планується новий контакт між двома лідерами, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів:

"Поки що ні".

Представник Кремля водночас зазначив:

"Завжди добре, коли президенти розмовляють один з одним. Це завжди добрий імпульс для двосторонніх відносин, але вони розмовляють, коли вважають це за доцільне".

На уточнювальне запитання, коли планується черговий раунд російсько-американських переговорів щодо гарантій безпеки, зокрема у форматі "Лавров-Блінкен", Пєсков відповів:

"Поки не передбачається. Поки що розуміння щодо цього немає".