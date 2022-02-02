Вийшов трейлер української комедії "Сусідка"

3 березня 2022 року на екрани українських кінотеатрів вийде романтична комедія "Сусідка", повідомляє УНІАН.

Фільм виробництва компанії F Films створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та каналу "‎1+1". Сценарій до стрічки написала українська письменниця Ірена Карпа.

"Знайомтеся: він – затятий холостяк, вона – мати-одиначка, що вірить у любов. І між ними – нічого спільного. Так думають вони…" , – йдеться у повідомленні.

Продюсери проекту – компанія FFilms, відома за такими хітами вітчизняного прокату, як "Свінгери" та "Свінгери 2", створили якісний український продукт, який викликає гордість та впевнено доводить, що вітчизняне кіно може гідно конкурувати із зарубіжним.

"Сусідка": трейлер фільму

"Сусідка": що відомо про фільм

За сюжетом, увесь сенс життя молодого гульвіси Петра (Артемій Єгоров) – вечірки, стосунки на ніч та нуль відсотків відповідальності. А ще його легко взяти "на слабо", тому він закладається з другом дитинства на "порш", що зможе місяць прожити з однією жінкою.

Так у "холостяцькій норі" опиняється його повна протилежність – скромна та розсудлива вчителька музики Вероніка. (У цій ролі в новому образі постає акторка Ксенія Мішина – зірка шоу "Холостячка", серіалу "Кріпосна", переможниця шоу "Танці з зірками", суддя шоу "Україна має талант"). І все б нічого, але жінка має двох дітей. Чи під силу мачо "зі стажем" таке випробування і чим закінчиться для нього це пекельне сусідство – не здогадується ніхто.

Окремої уваги заслуговує музичний супровід – драйвові треки українських виконавців додають святкової атмосфери та енергійності.