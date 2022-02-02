Зеленський відреагував на виключення Трухіна із "Слуги народу"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував публікацію скандального відео із народним депутатом Олександром Трухіним. За його словами, всі повинні за це відповідати. Про це він заявив на брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, із цим мають розібратися правоохоронці.

"Щодо пана Трухіна. Оприлюднено відео. Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії, партії "Слуга народу". Думаю, що всі одностайно підтримують, щоб звільнити Трухіна з партії. Це питання справедливості. Усі мають бути рівними, всі повинні відповідати за це", - Заявив він.

Скандальне відео

Вчора вийшло розслідування видання "Українська правда" про ДТП, яке сталося пів року тому на Бориспільській трасі. Одним з учасників аварії був Олександр Трухін. Депутат пропонував хабар, щоб залишити місце аварії. Це підтвердив патрульний. За словами поліцейського, Олександр Трухін мав ознаки сп'яніння.

Трухіна виключили із партії "Слуга народу", за рішенням голови партії сьогодні вранці.

Крім того, проти політика відкрили справу через спробу дати хабар правоохоронцю.