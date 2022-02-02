У Кремлі прокоментували заяву Псакі, яка порівняла РФ з лисицею

У Кремлі заявили, що Росія — ведмідь, а не лисиця, тому "на курник" залізти не може. Про це повідомив журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

"Все-таки традиційно Росію з ведмедем порівнювали. І за всього бажання він на дах курника залізти не може. Він надто великий і важкий для цього. Але водночас якісь образні порівняння не входять до моїх функцій" , - сказав Пєсков.﻿

Раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі порівняла уряд Росії з лисицею в курнику, коментуючи заяви Путіна про нібито "загрозу вторгнення" для РФ з боку України.