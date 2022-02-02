Проти експрем'єра Італії розпочали розслідування

У будинку глави італійського суспільно-політичного "Руху 5 зірок", колишнього прем'єра Джузеппе Конте було вилучено документи, пов'язані з консультаційною допомогою ексглави уряду Італії ряду великих компаній, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією видання, санкцію на вилучення документів у рамках розслідування про корупцію та махінації дала італійська прокуратура. Декілька тижнів тому в умовах таємності співробітники фінансової гвардії Італії забрали рахунки-фактури на суму 300-400 тисяч євро, які були виписані як оплата за консультаційні послуги Конте.

У ході розслідування з'ясувалося, що компанії, яким Конте надавав послуги, належали відомому італійському підприємцю Франческо Беллавісте Кальтаджіроне. Прокуратура розпочала справу стосовно підприємця після свідчень адвоката П'єро Амари, зараз він перебуває у тюремному ув'язненні за звинуваченням у шахрайстві в галузі будівництва.

Правоохоронці вважають, що компанії Кальтаджіроне пов'язані зі злочинними схемами заарештованого Амари. У рамках розслідування прокуратура також вилучила документи ще у трьох адвокатів, які сприяли підприємцю.

29 січня президента Італії Серджо Маттарелла було переобрано на новий термін. Його перемога виявилася можливою після звернення до нього провідних політичних сил країни та керівників регіонів. До цього він неодноразово заявляв, що не зацікавлений у другому семирічний термін.

26 січня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав у відставку на тлі політичної кризи у країні. Конте оголосив про рішення залишити посаду під час засідання Ради міністрів 26 січня.

В Італії вибухнула політична криза після того, як одна із партій правлячої коаліції вийшла зі складу уряду. Колишній прем'єр-міністр країни та лідер центристської партії "Жива Італія" Маттео Ренці заявив, що два міністри від його партії залишили склад уряду. Внаслідок розпаду правлячої коаліції чинний прем'єр Джузеппе Конте втратив більшість в італійському сенаті.