Україна і Нідерланди узгодили дії задля стримування РФ від подальшої агресії

Україна і Королівство Нідерланди узгодили дії задля стримування Росії від подальшої агресії. Про це йшлося під час переговорів глави МЗС України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстрою, передає пресслужба﻿.

Нідерландський міністр підтвердив, що Нідерланди рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність нашої країни та засуджують агресію Росії.

Зокрема, Кулеба наголосив на важливості зміцнення обороноздатності України, включно з постачанням оборонної зброї.

Окремою темою розмови стала співпраця в рамках Кримської платформи, взаємодія в галузях кібербезпеки та протидії російській дезінформації, зазначає пресслужба МЗС.

Сторони приділили особливу увагу спільній роботі задля встановлення справедливості за збиття пасажирського літака рейсу МН17 та притягнення до відповідальності винних у цьому злочині.

Міністри обговорили процес подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Також міністри приділили значну увагу розвитку торгівлі та інвестицій між Україною та Нідерландами. Окрім того, сторони домовилися про проведення регулярних політичних консультацій між МЗС двох країн.