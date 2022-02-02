Nokian Tyres представив концептуальну шину з вторинної сировини

Фінський концерн Nokian Tyres показав концептуальну шину Green Step, яка на 93% складається з перероблених та відновлюваних матеріалів. Новинка є важливим кроком для реалізації екологічних ініціатив компанії, повідомляє Обозреватель.

Шину Green Step показали на офіційній презентації нової зимової лінійки шин 2022 року. Вона розроблена для поїздок в умовах мінливої зимової погоди, у тому числі снігу та льоду. Частина матеріалів, використаних у концептуальній шині, застосовується і в інших моделях шин, що випускаються компанією: натуральні олії, натуральний каучук або альтернативні джерела натурального каучуку, такі як гваюла.

Шина Green Step на 93% складається з перероблених та відновлюваних матеріалів. Джерело: Nokian Tyres

Практично всі пластифікатори, смоли та технологічні добавки для експериментальної шини виготовлені з відновлюваних ресурсів. Крім того, як основний наповнювач для протектора і боковини використовується силіка – природний кремнезем із золи рисового лушпиння, а для надання шині більшої жорсткості застосовується целюлозне волокно.

Майже кожен компонент Green Step включає перероблені матеріали. Наприклад, сажа, що використовується в гумових сумішах, була отримана з шин, що відслужили свій термін. Бутилен, що застосовується для внутрішньої поверхні, а також метал у шарах сталевого брекера та бортових кільцях в основному є переробленими.

Вся гума в концептуальних шинах Green Step є натуральною. Джерело: Nokian Tyres

Вся гума в концептуальних шинах Green Step є натуральною, при цьому для її виробництва використовуються відновлювані масла, наприклад, масло каноли. Нагадаємо, що у 2005 році Nokian Tyres стала першим виробником шин у світі, який припинив використання синтетичних високоароматичних масел.

Створення концептуальної шини наближає Nokian Tyres до заявленої мети - до 2030 року використовувати при виробництві продукції до 50% сировини, що переробляється або відновлюється. Поява шини Green Step є результатом багаторічних науково-дослідних та конструкторських досліджень.

Інновації, використані під час створення Green Step, впроваджуватимуться під час розробки шин наступних поколінь. Джерело: Nokian Tyres