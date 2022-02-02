Nokian Tyres представив концептуальну шину з вторинної сировини

Фінський концерн Nokian Tyres показав концептуальну шину Green Step, яка на 93% складається з перероблених та відновлюваних матеріалів. Новинка є важливим кроком для реалізації екологічних ініціатив компанії, повідомляє Обозреватель.

Шину Green Step показали на офіційній презентації нової зимової лінійки шин 2022 року. Вона розроблена для поїздок в умовах мінливої зимової погоди, у тому числі снігу та льоду. Частина матеріалів, використаних у концептуальній шині, застосовується і в інших моделях шин, що випускаються компанією: натуральні олії, натуральний каучук або альтернативні джерела натурального каучуку, такі як гваюла.

Шина Green Step на 93% складається з перероблених та відновлюваних матеріалів
Шина Green Step на 93% складається з перероблених та відновлюваних матеріалів. Джерело: Nokian Tyres

Практично всі пластифікатори, смоли та технологічні добавки для експериментальної шини виготовлені з відновлюваних ресурсів. Крім того, як основний наповнювач для протектора і боковини використовується силіка – природний кремнезем із золи рисового лушпиння, а для надання шині більшої жорсткості застосовується целюлозне волокно.

Майже кожен компонент Green Step включає перероблені матеріали. Наприклад, сажа, що використовується в гумових сумішах, була отримана з шин, що відслужили свій термін. Бутилен, що застосовується для внутрішньої поверхні, а також метал у шарах сталевого брекера та бортових кільцях в основному є переробленими.

Вся гума в концептуальних шинах Green Step є натуральною
Вся гума в концептуальних шинах Green Step є натуральною. Джерело: Nokian Tyres

Вся гума в концептуальних шинах Green Step є натуральною, при цьому для її виробництва використовуються відновлювані масла, наприклад, масло каноли. Нагадаємо, що у 2005 році Nokian Tyres стала першим виробником шин у світі, який припинив використання синтетичних високоароматичних масел.

Створення концептуальної шини наближає Nokian Tyres до заявленої мети - до 2030 року використовувати при виробництві продукції до 50% сировини, що переробляється або відновлюється. Поява шини Green Step є результатом багаторічних науково-дослідних та конструкторських досліджень.

Інновації, використані під час створення Green Step, впроваджуватимуться під час розробки шин наступних поколінь
Інновації, використані під час створення Green Step, впроваджуватимуться під час розробки шин наступних поколінь. Джерело: Nokian Tyres
"Інновації, використані при створенні концептуальної шини, будуть впроваджуватись Nokian Tyres при розробці нових шин наступних поколінь. Використання переробленої гуми та особливо переробленого технічного вуглецю стане майбутнім у виробництві шин і до цієї тенденції підлаштовуватимуться не лише технології, а й наші постачальники", – говорить менеджер розвитку компанії Nokian Tyres Йоуко Іломякі (Jouko Ilomäki).
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