Дві ознаки жирового гепатозу: ураження печінки, що виявляються на обличчі

Небезпечне захворювання, що характеризується надлишковим накопиченням жиру в печінці. Він практично ніяк не проявляється на ранніх стадіях, проте є кілька зовнішніх ознак, що вказують на необхідність відвідати лікаря, повідомляє Российская газета.

Так, на жировий гепатоз можуть вказувати пожовклі білки очей та павутиноподібні скупчення кровоносних судин. Серед інших симптомів – слабкість, стомлюваність та болі в області правого підребер'я.

При виявленні захворювання можна зупинити його прогресування і навіть зменшити кількість жиру печінки. Лікарі радять скинути зайву вагу і дотримуватися рослинної дієти, багатої фруктами, овочами та цільнозерновими.

Гастроентеролог Марат Зіннатуллін попередив, що надмірне вживання жирного смаженого м'яса, фастфуду та солодощів руйнує печінку навіть при відмові від алкоголю.