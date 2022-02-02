Дві ознаки жирового гепатозу: ураження печінки, що виявляються на обличчі

Дві ознаки жирового гепатозу: ураження печінки, що виявляються на обличчі
Фото: Рixabay

Небезпечне захворювання, що характеризується надлишковим накопиченням жиру в печінці. Він практично ніяк не проявляється на ранніх стадіях, проте є кілька зовнішніх ознак, що вказують на необхідність відвідати лікаря, повідомляє Российская газета.

Так, на жировий гепатоз можуть вказувати пожовклі білки очей та павутиноподібні скупчення кровоносних судин. Серед інших симптомів – слабкість, стомлюваність та болі в області правого підребер'я.

При виявленні захворювання можна зупинити його прогресування і навіть зменшити кількість жиру печінки. Лікарі радять скинути зайву вагу і дотримуватися рослинної дієти, багатої фруктами, овочами та цільнозерновими.

Гастроентеролог Марат Зіннатуллін попередив, що надмірне вживання жирного смаженого м'яса, фастфуду та солодощів руйнує печінку навіть при відмові від алкоголю.

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