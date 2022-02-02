Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів: підсумки

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у середу, 2 лютого, обговорив питання безпеки та санкції проти Росії, повідомляє Корреспондент.

"Більшість часу ми сьогодні присвятили саме питанням безпеки в Україні, безпеці на наших кордонах, а також безпеці, що впливає на економіку нашої держави. Також докладно обговорили ті чи інші можливі санкції з боку Європейського Союзу, з боку Нідерландів у разі ескалації", — сказав Зеленський.

Він нагадав, що лідер Нідерландів відвідував Україну востаннє 17 років тому.

Зеленський повідомив, що Україна та Нідерланди планують запровадити спільну програму з будівництва 48 реабілітаційних центрів для військових та ветеранів.

Глава держави пояснив мету постачання зброї Україні.

"Оскільки це не перший рік війни й не перший рік ескалації, окупації. Тому казати, що ми бачимо в цьому ті чи інші тактичні кроки з нашого боку, я вважаю несправедливо. Ми вже давно фундаментально розуміємо, що робити та що нам потрібно, щоб захищати нашу Батьківщину", - сказав Зеленський.

Крім того, президент наголосив на важливості стримування РФ від подальшої агресії на рівні дипломатичних кроків.

"Це дуже важливі зрозумілі кроки. Це питання саме стримування. Окрім дипломатичних кроків, які проводимо не лише ми, а й лідери європейських держав. Вони і спілкуються з Росією у тих чи інших форматах. І готують саме той перелік важливих санкцій", - резюмував Зеленський.

Своєю чергою, Рютте вважає, що єдине рішення щодо деескалації на сході України – це дипломатія та діалог.

"Всі зусилля мають бути застосовані, щоб розрядити ескалацію та напругу. Я вважаю, що єдине рішення щодо деескалації - це дипломатія та діалог, який має продовжуватися між Росією та США, Росією та НАТО та між країнами нормандського формату: Україною, Німеччиною та Францією", - сказав він.

За його словами, якщо дипломатія не спричинить деескалацію, то подальша агресія спричинить серйозні наслідки.

Рютте нагадав, що країни Європи готують санкції на випадок ескалації з боку Росії.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пригрозив Росії серйозними наслідками