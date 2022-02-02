Уряд схвалив проект угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

Кабінет міністрів схвалив проект Угоди про вільну торгівлю з урядом Турецької Республіки. Документ підпише перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Укладення Угоди сприятиме активізації торгівлі між Україною та Турецькою Республікою, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій, обміну досвідом, створення сприятливих умов для забезпечення покращення доступу товарів та послуг на ринки України та Турецької Республіки" ,- йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Документом уповноважено першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко підписати угоду.

Нагадаємо, Україна і Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю у четвер, 3 січня. Це відбудеться під час візиту турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

Уряд затвердить чотири угоди з Туреччиною:

рамкову угоду щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях,

співробітництво у сфері молодіжної політики,

зміни до угоди, які стосуються посилення співробітництва між правоохоронними органами країн,

угода про ЗВТ.