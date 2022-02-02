Більш заразний варіант Омікрона виявили у 57 країнах – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що нещодавно відкритий варіант Омікрона BA.2 виявили вже у 57 країнах, повідомляє Укрiнформ.

У своєму щотижневому епідеміологічному бюлетені ВООЗ відзначила, що у деяких країнах цей варіант відповідає за понад половину заражень Омікроном. Повідомляється, що наразі невідомо, чим суттєво відрізняється BA.2 від вже відомого Омікрона, але його вже називають «невидимим варіантом» через те, що його дещо складніше виявити тестуванням.

Провідний експерт ВООЗ Маріа ван Керхове заявила, що останнім часом спостерігається збільшення кількості заражень цим варіантом, але наразі немає даних про те, що він має важчі наслідки та перебіг.

Також ВООЗ повідомила, що минулого місяця Омікрон виявили у 93% усіх випадків заражень коронавірусом. Варіант BA.2 поширюється швидше за BA.1 у Європі та Азії.