Зеленський заявив про стабілізацію гривні

Зеленський заявив про стабілізацію гривні

Президент України Володимир Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї завдяки діям України та країн-союзників, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо гривні, я вважаю, що на сьогодні ми ситуацію втримали, попри ту паніку. Ми робили багато різних кроків, стабілізували гривню та заспокоїли ринки. Сьогодні йде зміцнення нацвалюти", - сказав він на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте у середу.

За його словами, великий вплив на стабілізацію гривні мали дії країн-союзників України, які відкривали фінгарантії, що давало сигнал ринкам та інвесторам про те, що не варто виводити гроші.

Візити лідерів європейських країн також зменшили ризики валютного ринку України, зазначив Зеленський.

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