Хорватський президент Зоран Міланович звинуватив Велику Британію у розпалюванні конфлікту між Росією та Україною, повідомляє Лента.Ру.

"[Великобританія] вводить Україну в оману, підбурює її і тримає в заручниках відносин між Лондоном, який став другорядною державою, і Вашингтоном" , - заявив лідер Хорватії.

Він також зазначив, що після виходу з Євросоюзу британська сторона відіграє значно менше значення для членів об'єднання.

Відповідаючи на запитання про те, чому президент Хорватії не зустрівся з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом під час його візиту до країни, Міланович відповів, що його статус не відповідає подібним переговорам.