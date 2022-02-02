Валютний ринок середи: хід торгів

На міжбанківському валютному ринку в середу спостерігається висока волатильність. Котирування безготівкового долара періодично то піднімаються вище за рівень 28,40 гривень, то опускаються нижче. Обсяги пропозиції валюти – менші за звичайні, але й покупців сьогодні теж небагато.

Сьогодні Міністерство фінансів має виплатити близько 13,5 мільярда гривень у рамках погашення ОВДП та оплати купонного доходу одразу за декількома випусками цінних паперів. Очікується, що частина цих грошей може з'явитись на ринку. Але поки що ситуація відносно спокійна.

На готівковому валютному ринку дуже уважно спостерігають за тим, що відбувається на міжбанку, відстежуючи найменші зміни цін. Вранці столичні оптові обмінники продавали готівкового "американця" по 28,37-28,38 гривень. Потім на короткий час долар подорожчав до 28,42-28,43 гривні, а до обіду – подешевшав до 28,35 гривні, тобто став навіть дешевшим, ніж вранці.

Євро на FOREX росте третій день поспіль. Сьогодні він досяг позначки 1,1314 долара. Євро зміцнюється, оскільки інфляція в Єврозоні піднялася до нового рекордно високого рівня минулого місяця, всупереч очікуванням великого падіння, і тепер Європейському Центробанку треба буде замислитися про підвищення своєї ставки за ФРС. Готівковий євро продовжує дорожчати, навіть незважаючи на те, що готівковий долар не зріс. Вранці його ще можна було купити по 31,95-32,00 гривень, а на обід цінник підняли до 32,05 гривень, і відчувається, що це не межа.

Третій день поспіль зростає і російський рубль . До обіду середи він досяг позначки 75,95 за долар. На думку аналітиків, рубль підтримують відсутність покупок валюти Центробанком Росії та завершення гострої фази ліквідації позицій нерезидентами. Готівковий рубль у столиці сьогодні продають по 3,68-3,69 гривні за 10 рублів. Якщо ж гривня відновить падіння до долара, ціна рубля може піднятися вище 3,70 гривень за 10 рублів.

Слідом за євро трохи подорожчав і польський злотий. Сьогодні його продають у діапазоні 7,00-7,10 гривень.