Квіти у Британії почали розпускатися на місяць раніше

Британські дослідники з Кембриджського університету, які порівнювали час цвітіння 406 видів рослин з 1753 по 2019 рік, виявили тривожну тенденцію: у середньому квіти у Великій Британії розпускаються майже на місяць раніше, ніж це відбувалося до 1986 року. У 2019 році дата першого цвітіння припала вже на 2 квітня. Відповідну статтю опубліковано в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, повідомляє Газета.ru.

Очевидно, що не всі рослини цвітуть одночасно. Трави і дерева зацвітають першими — десь у середині квітня, — тоді як кущі розпускаються через місяць. Однак ця тимчасова шкала починає зрушуватися в міру зміни клімату. Через глобальне потепління функціонування земних екосистем стрімко змінюється, «працююча як годинник» зміна пір року з початком цвітіння конкретних рослин тепер уже в минулому. Раннє весняне потепління у Великобританії, мабуть, змінює кількість опадів, що випали, і цей фактор надає вирішальний вплив на бутони. Автори роботи побоюються, що якщо температура продовжить зростати, то відбуватиметься подальше усунення перших дат цвітіння — можливо, вони змістяться на початок березня або ще на більш ранній термін. Цей зсув може призвести до того, що на деяких рослинах, у тому числі сільськогосподарських, почнуть рано з'являтися нирки, і вони страждатимуть від заморозків.

«Ми не знаємо, чи дозволить адаптивна еволюція популяцій рослин досягти нового оптимуму цвітіння досить швидко, щоб йти в ногу зі зміною клімату. Терміни цвітіння рослин можуть впливати також на якість їх запилення – особливо коли комахи-запилювачі самі виявляються сезонними – і визначають терміни дозрівання та розповсюдження насіння. Цвітіння рослин впливає також і на тварин, для яких пилок, нектар, плоди та насіння є важливими харчовими ресурсами», - пишуть автори дослідження.

Таким чином, наслідки раннього сезону цвітіння можуть поширитися на багато екосистем, викликаючи те, що вчені називають екологічною (або фенологічним) невідповідністю, - коли життєві цикли видів, що розвивалися спільно і залежать один від одного, не синхронізуються достатньою мірою. Це може призвести до порушення міграційних схем, голодування тварин, спалахів чисельності шкідників, хвороб і навіть зникнення якихось видів.