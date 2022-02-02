Alpina показала свою версію спортседана BMW 8-серії

Відоме німецьке тюнінгове ательє Alpina представила новинку – B8 Gran Coupe. Майстри з Баварії запропонували своє бачення оновленого спортсмена BMW 8-Series Gran Coupe, повідомляє Обозреватель.

Поява новинки запланована на березень цього року. Фахівці Alpina зробили свій внесок у рафінований образ моделі.

Зовні новинка відрізняється інтелігентним доопрацюванням окремих елементів у характерній для бренду стилістиці. Джерело: Alpina

Крім фірмових "класичних" зеленого та синього металізованих емалей у компанії обіцяють розширити палітру кольорів для B8 Gran Coupe. Зовні новинка відрізняється інтелігентним доопрацюванням окремих елементів у характерній для бренду стилістиці. Передня панель отримала збільшені повітрозабірники для кращого охолодження двигуна.

Ззаду з'явилися новий дифузор та спойлер. Джерело: Alpina

Ззаду з'явилися новий дифузор та спойлер. Покупцям будуть запропоновані 21-дюймові ковані диски Alpina Classic з 20 спицями та високошвидкісними шинами Pirelli.

Автомобіль оснащений 4,4-літровим бітурбованим V8, який розвиває потужність 621 к.с. Джерело: Alpina

Автомобіль оснащений 4,4-літровим бітурбованим V8, який розвиває потужність 621 к.с., а крутний момент у 800 Нм доступний вже при 2000 об/хв. На розгін до першої "сотні" B8 Gran Coupe потрібно всього 3,3 секунди, а максимальна швидкість завдяки відсутності електронного "нашийника" досягає 324 км/год.

Салон B8 Gran Coupe. Джерело: Alpina

Приладова шкала отримала власну графіку. Джерело: Alpina

Alpina також провела модернізацію підвіски для підвищення точності керування та більшого комфорту. Зокрема, були встановлені посилені стабілізатори поперечної стійкості, жорсткіші опори стійок та пружини Eibach.

Вартість B8 Gran Coupe у Німеччині стартує з позначки 162 100 євро.