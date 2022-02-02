Перевірка COVID-сертифікатів та квартири для ДБР: що прийняв Кабмін

Кабмін 2 лютого розпочався з теми "вторгнення Росії". Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам, які підтримують Україну та виділяють їй фінансову допомогу, повідомляє Страна UA.

Що стосується порядку денного Кабміну, то одним із найважливіших документів є угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Його (а також інші угоди щодо співпраці двох країн у різних галузях) можуть підписати вже завтра під час візиту до Києва Ердогана.

Що ухвалив Кабмін 2 лютого

Проєкти із землеустрою

Кабмін своєю ухвалою затвердив Правила розробки документів із землеустрою.

До 2019 року у землеустрої діяли старі, ще радянські ДСТУ, але закон про стандартизацію зробив їх необов'язковими для використання. Тому в питанні землеустрою виникла плутанина.

Минулого року було ухвалено закон про дерегуляцію земельних відносин, у якому є стаття про землеустрій. Також прописали, що правила для робочих проєктів із землеустрою має прописати Кабмін. Що, власне, і зроблено.

Робочі проєкти із землеустрою розробляються з метою рекультивації угідь, поліпшення їх стану, зняття чорнозему та ін.

Проєкти із землеустрою повинні включати мету складання та пояснювальну записку, характеристику агрокліматичних умов території, матеріали обстеження ґрунту, проєктні рішення із зазначенням обсягу робіт, розрахунок кошторису та ін.

Гроші аграріїв візьмуть на облік

Кабмін затвердив ще один документ щодо аграріїв - порядок контролю за коштами, які акумулюються на рахунках після звільнення сільгосппідприємства від податку на прибуток (цей податок для аграріїв скасували до 2027 року).

Кошти мають піти на створення та модернізацію матеріально-технічної бази, збільшення обсягів виробництва та ін.

Гроші, витрачені на ці цілі, враховуватимуться окремо. У разі порушення цільового призначення підприємство має сплатити податок, а також штрафи. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюватиме Державна податкова служба.

"Феофанія" займеться трансплантацією

Кабмін ухвалив постанову щодо трансплантації органів. Зокрема змінили список учасників пілотного проєкту з трансплантації. Частина виправлень – технічні. Так, із переліку викреслили львівську Клінічну лікарню швидкої допомоги та дитячу клінічну лікарню Львова та включили багатопрофільну клінічну лікарню, яка утворена на базі цих двох підприємств.

Але є й нововведення. Трансплантацію стовбурових клітин тепер може проводити Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (Львів), київська віп-лікарня "Феофанія" та Дніпропетровська дитяча обласна лікарня.

Перевірка ковід-сертифікатів

Уряд прийняв ще одну ухвалу на ковідну тему. У ньому написано створення бази даних ковід-сертифікатів. МОЗ має до 28 лютого цього року розробити проєкт ведення такої бази, обліку та анулювання ковід-сертифікатів.

Також у даних, які будуть утримуватися у внутрішньому ковід-сертифікаті з'явився індивідуальний номер сертифікату та ІНН власника.

Ковід-сертифікати зможуть надсилати на електронну пошту у форматі PDF-файлу.

У видачі внутрішнього сертифіката можуть відмовити, якщо людина не дала згоди на використання її фото із закордонного паспорта.

У "Дії" для підтвердження ковід-сертифікатів зможуть зчитувати та перевіряти медичну інформацію, але "без урахування, передачі або зберігання таких даних".

Перевіряти ковід-сертифікати в "Дії" зможуть органи держав ЄС, у яких Україна має угоди про валідизацію ковід-сертифікатів.

Малозабезпеченим дадуть грошей на бізнес

Кабмін затвердив порядок використання коштів на допомогу, яку видаватимуть малозабезпеченим сім'ям для "економічної самостійності".

У бюджеті цього року під цю програму виділили майже 95 млн.

Очікується, що на ці гроші малозабезпечені українці, які зараз сидять на допомозі, займуться бізнесом і зароблятимуть самі.

Гроші будуть видаватися через регіональні центри зайнятості та можуть бути витрачені виключно на організацію підприємницької діяльності. Власне, самі новоявлені бізнесмени на руки їх не отримають - кошти будуть перераховуватись через центр зайнятості продавцям обладнання та матеріалів. Але якщо виявлять, що кошти все одно витрачаються не за призначенням, тобто новий бізнес не працює, їх доведеться повернути.

Гроші для шкіл

Уряд змінив правила надання бюджетної субвенції за програмою "Спроможна школа для кращих результатів".

Зокрема, для сільських громад збільшили відсоток власного внеску до програми. Раніше субвенція видавалася, якщо з місцевого бюджету виділяли хоч би 10% фінансування (решта 90% йшла з держбюджету). Наразі планку підвищили до 20%. Але така умова не для всіх, а лише для громад із відносно високим рівнем податкової спроможності – 1,1. Для тих, хто має цей показник менший, держава фінансуватиме 90-95% потреб.

Договори щодо води

Кабмін змінив правила надання послуг з водопостачання та водовідведення.

Зокрема, прописали, що послуга надається за типовим індивідуальним договором. Він включає постачання води з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж або без нього.

Також можна підписувати типові договори із власниками будинків та колективними користувачами (ОСББ).

Зміни прийняті у світлі нового закону щодо ЖКГ. Він пише, що постачальники послуг повинні підписувати зі споживачами договору. Але також дана можливість "автоматичного" підписання - постачальник просто виставляє на своєму офіційному сайті приклад типового договору, і якщо споживачі не підпишуть інші договори, буде вважатися, що вони приєднуються до типового договору.

Квартири для ДБР

Працівники ДБР отримали право на пільгове житло. Кабмін вніс Державне бюро розслідувань до списку органів, співробітники якого можуть отримувати квартири за умов фінансового лізингу. До цього у переліку фігурували поліцейські, службовці служби та цивільного захисту.

Квартири в лізинг надаватиме Українська фінансова житлова компанія.

Щоб отримати право на житло, людина має пропрацювати у ДБР не менше ніж рік, а також якщо до досягнення граничного терміну перебування на службі залишилося не менше ніж п'ять років. Умови з лізингу досить вигідні, зокрема, можна отримати знижки в залежності від вислуги років, а також платежі зменшуються, якщо у сім'ї є діти

Переділ надр

Кабмін впритул займеться надрами. Уряд вніс зміни до складу Міжвідомчої комісії з організації підписання та виконання угод про розподіл продукції. Йдеться про угоди, що підписуються зі здобувачами корисних копалин.

Зокрема, до складу комісії введено першого віцепрем'єр-міністра міністра економіки (він куруватиме ділянки розробки корисних копалин, крім нафтогазоносних надр), міністра енергетики (нафтогазоносні надра), їх заступників, першого заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості, керівника структурного підрозділу апарату РНБО

Як зазначено в пояснювальній записці, зміни дозволять підвищити рівень міжвідомчої координації. Також зазначається, що РНБО вже затвердила перелік стратегічних корисних копалин та доручила Кабміну у місячний термін ухвалити рішення про пріоритетність розробок. Будуть проведені інвестиційні конкурси та підписано договори. При цьому претенденти мають розкрити кінцевих бенефіціарів, підтвердити наявність фінансових та технічних ресурсів.

Тобто можна стверджувати, що переділ надр в Україні вже фактично на низькому старті.

Відходи через "Дію"

Бізнес зможе подавати декларацію про відходи через Дію. Проєкт на цю тему був на сьогоднішньому порядку денному Кабміну, але в останній момент його зняли та перенесли на наступне засідання уряду.

У проєкт передбачається, що "Дія" автоматично перевірятиме відомості з використанням інших реєстрів.

Як йдеться у пояснювальній записці, на сьогодні система подання декларації є складною та непрозорою. Заявники часто помиляються в арифметичних розрахунках, тому декларації просто не приймають.

Через "Дію" обіцяють спрощену схему - на підставі поданих заявником даних та даних із держреєстрів декларацію про відходи вноситиме у відповідний реєстр в автоматичному режимі з присвоєнням реєстраційного номера та оприлюднення цієї інформації на Єдиній екологічній платформі "ЕкоСистема".

Транспортні перевірки

Кабмін вніс зміни до порядку проведення перевірок автоперевізників. Зокрема, прописано, що перевіряльники проводитимуть рейди на дорогах та додатково зможуть контролювати виконання колишніх приписів щодо порушень законодавства. Також контролерам надали право проводити опитування водіїв та пасажирів, використовувати засоби відеофіксації.

Житло для переселенців

Уряд змінив умови придбання пільгового житла для переселенців. Іпотечне кредитування за цією програмою йде коштом грантів Німеччини.

Змін кілька. По-перше, збільшили "вік" житла, яке можна брати в іпотеку. Раніше вказувалося, що будинок має бути збудований не пізніше ніж 35 років тому, але новим умовам - 50 років.

По-друге, уточнили, хто вважається членом сім'ї позичальника. Крім чоловіка/дружини, це батьки подружжя, діти (у тому числі від попередніх шлюбів) та особи, які перебувають під опікою позичальника (у разі спільного з ним проживання).

Надбавки за стаж

Кабмін розширив перелік документів, що дозволяють розраховувати на доплати за вислугу років. Раніше це була виключно трудова книжка. Наразі дозволили брати до уваги дані з Держреєстру обов'язкового соціального страхування та інші документи, що підтверджують стаж роботи.

Також змінили пункт про початок виплати за стаж. Раніше надбавки за вислугу років починали платити з місяця, що настає після ухвалення рішення, тепер – з дня ухвалення рішення.