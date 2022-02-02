Ціни на пальне у лютому: прогноз від експертів ринку

З початку року ціни на бензин, дизпаливо та скраплений автомобільний газ повільно, але вірно зростають, повідомляє Autoconsulting.

Як розвиватиметься цінова ситуація у лютому, розповіли провідні експерти.

Для зростання цін, яке сталося з початку року, є, як мінімум, три причини. Це - напруженість у відносинах з Росією та побоювання припинення постачання нафти звідти. Зростання світових котирувань на нафту і зростання курсу валют. В результаті, з початку 2022 року ціна на паливо (бензин, дизель) в Україні зросла на 2,5-3 грн за літр.

Як повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, на даний момент на світовому ринку зберігається прогноз котирувань на нафту $92 за барель. Наскільки це вплине на ціни на наших АЗС поки що точно сказати складно. Буквально за кілька днів має вийти черговий бюлетень Мінекономіки з рекомендованими цінами. Але пан Куюн припускає, що у лютому бензин може ще подорожчати на 1,5 грн за літр, а дизпаливо – до 80 коп за літр. В результаті, порівняно з цінами початку року, літр палива на наших АЗС може стати дорожчим приблизно на 4 грн. Або – на 15%. Що, за словами Сергія Куюна, є відповідним до динаміки цін на паливо у світі.

Директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея", професор Геннадій Рябцев, додав ще два фактори, що впливають на ціну палива. Це зростання ціни на кордоні на 14-15%. А також – ослаблення національної валюти до євро приблизно на 1,5 грн. Математика тут проста, повідомив пан Рябцев. Кожен 1%, доданий до ціни палива на кордоні, через 2 тижні дає зростання ціни на АЗС приблизно на 10 коп. А кожні 10 коп. в курсі гривні – це через 2 тижні плюс 8 коп. до ціни літра палива на АЗС.

Таким чином, вважає Геннадій Рябцев, паливо мало подорожчати в середньому на 2,5 грн/л. Але реально воно подорожчало на 3 грн. Чому? Тому що 24 січня було опубліковано рекомендовані ціни Мінекономіки, які дозволили підняти ціну ще вище, вже після того, як вона й так об'єктивно піднялася у всіх трейдерів. Таким чином, реальне зростання вартості літра палива на АЗС України виявилося більшим, ніж це було зумовлено економічно.

На думку пана Рябцева, зростання вартості палива поки продовжуватиметься й надалі. Напружена політична обстановка у світі дає можливості для грандіозних спекуляцій та махінацій на валютних та фондових ринках. Але аж ніяк не сприяє зниженню вартості палива.

Щодо зрідженого автомобільного газу, то його ціна зростає лише через падіння курсу гривні. На думку Рябцева, особливого попиту зараз на газ немає. Тому для його подальшого подорожчання найближчим часом немає причин.

Як повідомив аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн, ціни на паливо дуже схильні до панічних настроїв. В Україні ще в середині січня було сформовано достатній запас газу. І оператори були готові почати зниження цін на нього. Але завадили панічні настрої через нестабільну політичну обстановку у світі та на Сході України.

Тому сьогодні, максимум, на що ми можемо розраховувати, вважає пан Куюн, це – якщо не на зниження, то хоча б на те, що автомобільний скраплений газ не дорожчатиме. Адже в кожній гривні, на яку дорожчає долар, приблизно 60 коп. припадає на зростання вартості літра газу. Від підвищення ціни на газ нас поки що рятує, інерційність великих компаній. А ось для зниження ціни на газ жодних об'єктивних причин Артем Куюн не бачить взагалі. І не лише у лютому, а й протягом усього 2022 року. На його думку, весь поточний рік може стати рекордним за цінами на пальне.

На жаль, прогноз на лютий – невтішний для автомобілістів. Напружена міжнародна ситуація тримає у напрузі й ціни.