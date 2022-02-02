Акції американського техногіганта різко впали

Акції PayPal впали майже на 20 відсотків після публікації звітності за IV квартал 2021 року та за весь минулий рік, свідчать дані біржі Nasdaq. Квартальна виручка відповідала очікуванням аналітиків, а чистий прибуток виявився нижчим. Окрім того, інвесторів розчарували слабкі прогнози компанії на 2022 рік, повідомляє Лента.Ру.

На постмаркеті папери техногіганта подешевшали на 17,92 відсотка, до 144,3 долара за акцію, порівняно із закриттям торгів 1 лютого. На премаркеті 2 лютого падіння збереглося з несуттєвим коригуванням — станом на 15:13 за московським часом папери PayPal торгуються по 147,5 долара (мінус 16,1 відсотка до закриття).

Більшість ключових показників техногіганта зросли, але це вселило надії інвесторам. Скоригований чистий прибуток на акцію в IV кварталі склав 1,11 долара — лише на 4 відсотки більше, ніж у 2020 році, пише Bloomberg. Такий рівень виявився трохи нижчим за оцінку аналітиків Refinitiv в 1,12 долара. Виторг за останній квартал зріс на 13 відсотків рік до року, до 6,92 мільярда доларів. Зростання перевершило очікування експертів Refinitiv, які прогнозували цифру в 6,89 мільярда, проте виявилося найнижчим за два роки.

Інвесторів також розчарували низькі прогнози на 2022 рік: у I кварталі компанія очікує збільшення виручки приблизно на 6 відсотків, що нижче за прогнози аналітиків. За підсумками року PayPal має намір придбати 15-20 мільйонів нових клієнтів, хоча ринок робив ставку на 53 мільйони людей. Експерт із фондового ринку «БКС Світ інвестицій» Павло Гаврилов пояснив у розмові з Forbes, що техногігант обережний у прогнозах через високі очікування щодо інфляції та посилення конкуренції на фінтехринку.

Доходи PayPal уповільнили зростання через розрив із онлайн-аукціоном Ebay, вважають аналітики. Їхнє партнерство тривало майже 20 років, але нещодавно Ebay вирішила перейти на власну платіжну систему. Клієнти Ebay зможуть платити через PayPal ще цілий рік, проте обсяги транзакцій PayPal з онлайн-аукціону скорочуються. Ще одним істотним фактором, що знизив прибуток IT-компанії, стало завершення локдауну: люди стали частіше відвідувати офлайн-магазини, а труднощі в ланцюжку поставок збереглися і все ще ускладнюють доставку товарів, придбаних онлайн. На показники PayPal вплинула й висока інфляція в США – у 2021 році вона встановила рекорд у 7 відсотків, знизивши попит із боку мешканців.

Наприкінці січня американські технологічні компанії встановили загальний антирекорд. З 1 по 31 січня основний індекс біржі Nasdaq впав на 12 відсотків - це найгірший початок року за всю історію існування майданчика. Експерти пов'язують падіння акцій американських техногігантів з підвищенням ключової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США.