Вчені зі США заявили про неефективність локдаунів

Локдауни, які вводилися в США та Європі для боротьби із захворюваністю COVID-19, допомогли знизити смертність від нього лише на 0,9%, йдеться у дослідженні, повідомляє "Ведомости".

Дослідження проведено професором економіки Університету Джонса Хопкінса Стівом Ханке, професором економіки Університету Лунда Ларсом Йонунгом та спеціальним радником Копенгагенського центру політичних досліджень Йонасом Хербі.

«У метааналізі робиться висновок, що заборони практично не вплинули на громадську охорону здоров'я, але призвели до величезних економічних та соціальних витрат там, де були прийняті. Як наслідок, політика ізоляції є необґрунтованою і має бути відкинута як інструмент політики в галузі пандемії» , — йдеться в документі, опублікованому на сайті Університету Джонса Хопкінса.

Введення самоізоляції допомогло скоротити кількість смертей від COVID-19 на 2,9%. При цьому вчені зазначили, що коли заражена коронавірусом людина знаходиться вдома зі своєю сім'єю, вона може забезпечити рідним вище вірусне навантаження і фактично спровокувати у них тяжкий перебіг хвороби.

До того ж через обмеження люди не змогли відвідувати «безпечні» місця на відкритому повітрі — наприклад, пляжі та парки, а також ходити на збори на відкритому повітрі. Це змушувало громадян зустрічатися у менш безпечних закритих приміщеннях, що, навпаки, могло спровокувати зростання захворюваності, йдеться у дослідженні.

Крім того, обмежувальні заходи призвели до «ненавмисних наслідків» — підвищення безробіття, скорочення шкільної освіти, збільшення випадків домашнього насильства та зростання випадків передозування наркотиками, зазначили вчені.

Єдине, що справді допомогло знизити смертність — на 10,6% — це закриття «другорядних підприємств».

Ймовірно, подібному результату сприяло припинення роботи барів, припустили вчені.

За даними Університету Джонса Хопкінса, за час пандемії коронавірус виявили у 381,7 млн. жителів планети, з них майже 75,4 млн. — зі США. Померли від COVID-19 5,9 млн людей, у тому числі 890 770 американців.