Китайські вчені створили антитіла проти "Омікрону"

Вчені університету Фудань в Шанхаї синтезували антитіла, здатні боротися з омікрон-штамом і можливими новими варіантами COVID-19, повідомляє ТАСС.

За словами вчених, антитіла проти штаму COVID-19 "омікрон" були синтезовані з компонентів двох інших антитіл, що виробляються імунною системою людини.

Спочатку метою дослідження був пошук способів боротьби з іншим інфекційним захворюванням. Проте в ході випробувань з'ясувалося, що створені вченими антитіла здатні протистояти омікрон-штаму та іншим можливим мутаціям COVID-19.

Штам коронавірусу В.1.1.529, який позначається грецькою літерою "омікрон", було виявлено у 2021 році на півдні Африки.