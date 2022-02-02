YouTube оновив мобільний додаток
YouTube вирішив оновити свій мобільний додаток для операційних систем iOS й Android. Застосунок отримав новий інтерфейс, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Що ж змінилося:
- плеєр отримав інтерфейс користувача, який містить нові елементи в повноекранному режимі;
- під час перегляду відео, зліва доступні кнопки "Подобається" й "Не подобається";
- з’явилась можливість швидко перейти до коментарів;
- серед додаткових кнопок - "Зберегти в плейлист", а також "Поділитися";
- справа є вкладка "Додаткові відео", яка пропонує рекомендований контент.
Фото: YouTube оновив мобільний додаток (Скріншот)
Музичні відео також отримали деяке оновлення. Відтепер під час прослуховування пісні з’явилась можливість одразу перейти до налаштування плеєра.
Фото: YouTube оновив мобільний додаток (Скріншот)