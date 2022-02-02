YouTube вирішив оновити свій мобільний додаток для операційних систем iOS й Android. Застосунок отримав новий інтерфейс, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Що ж змінилося:

плеєр отримав інтерфейс користувача, який містить нові елементи в повноекранному режимі;

під час перегляду відео, зліва доступні кнопки "Подобається" й "Не подобається";

з’явилась можливість швидко перейти до коментарів;

серед додаткових кнопок - "Зберегти в плейлист", а також "Поділитися";

справа є вкладка "Додаткові відео", яка пропонує рекомендований контент.

Фото: YouTube оновив мобільний додаток (Скріншот)

Музичні відео також отримали деяке оновлення. Відтепер під час прослуховування пісні з’явилась можливість одразу перейти до налаштування плеєра.

Фото: YouTube оновив мобільний додаток (Скріншот)