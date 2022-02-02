Топ-10 найдорожчих трансферів зими

В топових європейських чемпіонах зачинилося зимове трансферне вікно. За оцінкою Transfermarkt клуби витратили більше 700 мільйонів євро. За гравців, які увійшли до топ-10 їхні нові клуби заплатили 363,2 мільйони, пише Андрій Вирва, РБК-Україна.

1. Душан Влахович (Фіорентина > Ювентус, 81,6 млн євро)

22-річний сербський форвард контракт якого діяв з "Фіорентиною" до літа 2023, відмовлявся підписувати новий. Тому «фіалки» були змушені продати свого кращого бомбардира. Головними претендентами називались англійські клуби, проте в останній момент з’явився "Ювентус", який і заплатив 81,6 мільйонів євро.

В нинішньому сезоні Душан провів 24 матчі, в яких відзначився 20 голами та чотирма асистами.

2. Ферран Торрес (Манчестер Сіті > Барселона, 55 млн євро)

Іспанський 21-річний гравець, який може закрити будь-яку позицію в атаці, вирішив повернутися в рідний чемпіонат. Тренер "Барселони" Хаві пообіцяв Торресу ключову роль в клубі, тому гравець погодився покинути "Манчестер Сіті". Англійський клуб отримав за свого гравця 55 мільйонів, хоча півтора роки тому купив його за 35,5 мільйонів євро.

В нинішньому сезоні Ферран провів за "Манчестер" сім матчів, у яких відзначився трьома голами та однією гольовою передачею. За "Барселону" Торрес зіграв три матчі та вже зміг по разу забити та асистувати партнерам.

3. Луїс Діас (Порто > Ліверпуль, 45 млн євро)

"Порто" не мало намірів продавати 25-річного колумбійця, проте через проблеми з фінансовим фейр-плеєм довелося відпустити Діаса. Раніше португальський клуб просив за свого лівого вінгера близко 90 мільйонів, але зараз був змушений відпустити за 45. Діас конкуруватиме в "Ліверпулі" з Садіо Мане, в якого закінчується контракт в 2023 році. А далі можливо колумбієць замінить Мане в основному складі.

В нинішньому сезону Луїс зіграв 28 матчів у яких забив 16 голів та віддав шість результативних передач.

4. Бруно Гімараєш (Ліон > Ньюкасл, 42,1 млн євро)

24-річний опорний півзахисник з Бразилії був лідером півзахисту "Ліона", проте він вирішив спробувати свої сили в найкращому європейському чемпіонаті. Після купівлі "Ньюкаслу" шейхами з Саудівської Аравії, клуб може дозволити собі витратити 42,1 мільйони євро на гравця.

В нинішньому сезоні Бруно зіграв 25 матчів у яких віддав 6 гольових передач.

5. Кріс Вуд (Бернлі > Ньюкасл, 30 млн євро)

30-річний форвард з Нової Зеландії став найдивнішим трансфером в нашому списку. Нерезультативний форвард "Бернлі" за даними Transfermarkt коштує всього шість мільйонів, але "Ньюкасл" заплатив за нього в п’ять разів більше. Існує версія що таким чином "сороки" просто захотіли послабити конкурента в боротьбі за виживання в АПЛ.

В нинішньому сезоні Кріс зіграв за "Бернлі" 21 матчі та забив всього три голи. В новому для себе клубі Вуд вже провів два матчі, але результативними діями не відзначався.

6. Дюка Дінь (Евертон > Астон Вілла, 30 млн євро)

28-річний гравець збірної Франції був лідером та віце-капітаном "Евертону", але посварився з вже колишнім тренером команди Рафаелем Бенітесом. Іспанського тренера не влаштовувало, що Дінь будучи лівим захисником багато часу проводить в атаці. За чутками Дінем цікавились клуби з Італії, проте вони хотіли взяти гравця в оренду. Бірмінгемська "Астон Вілла" погодилась виплатити 30 мільйонів та підписала француза.

В нинішньому сезоні Люка зіграв 15 матчів за "Евертон" та забив один гол. За "Астон Віллу" Дінь вже провів два матчі та віддав одну гольову передачу, за іронією це відбулося в матчі з "Евертоном".

7. Віталій Миколенко (Динамо Київ > Евертон, 23,5 млн євро)

Український футболіст в свої 22 роки вже три роки був основним лівим захисником "Динамо" та збірної України. Давно ходили чутки про трансфер Миколенка до топ-чемпіонату, але перехід відбувся тільки зараз. "Евертону" після продажу Діня знадобився лівий захисник і за 23,5 мільйони був підписаний українець.

За "Динамо" в нинішньому сезоні Віталій зіграв 21 матч та віддав три гольові передачі. За англійський клуб він вже провів два матчі.

8. Юрі Альберто (Інтернасьональ > Зеніт, 20 млн євро)

Бразильський форвард рано почав грати в основному складі свого клубу, через що ним почали цікавитись європейські клуби. Але тільки "Зеніт" погодився заплатити 20 мільйонів за 20-річного футболіста.

В минулому сезоні Альберто провів 55 матчів, в яких відзначився 19 голами та чотирма асистами, в нинішньому сезоні зіграв один матч в якому також забив гол.

9. Родріго Бентанкур (Ювентус > Тоттенгем, 19 млн євро)

Уругвайський центральний півзахисник перейшов у "Тоттенгем" через бажання спортивного директора "шпорів" Фабіо Паратічі. Який колись привіз Бентанкура в "Ювентус" з аргентинської "Бока Хуніорс". На думку Антоніо Конте 24-річний уругваєць стане лідером центру поля лондонського клубу.

В нинішньому сезоні Рікардо зіграв 26 матчів та віддав три гольові передачі.

10. Хуліан Альварес (Рівер Плейт > Манчестер Сіті, 17 млн євро)

22-річний універсальний форвард був бажаним гравцем для багатьох топ-клубів. Але "Манчестер Сіті" виграло боротьбу за талановитого аргентинця, віддавши 17 мільйонів. Альварес переїде до Англії влітку.

В минулому сезоні Хуліан зіграв 46 матчів. В яких забив 24 голи та віддав 15 гольових передач.