Річна інфляція в єврозоні встановила історичний рекорд
Річна інфляція у єврозоні за підсумками першого місяця 2022 року, за попередньою оцінкою, становила 5,1%. Це максимальний показник за історію спостережень, свідчать дані Статистичного управління Європейського Союзу, повідомляє Сьогодні.
Споживчі ціни зростали через ціну на енергоносії (+28,6% проти зростання 25,9% у грудні). Зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнові вироби склало 3,6% (3,2% у грудні), послуги подорожчали на 2,4%, а несировинні промислові товари стали дорожчими на 2,3% (2,9% у грудні).
Найбільша річна інфляція була зафіксована у таких країнах Євросоюзу:
- Литва – 12,2%;
- Естонія – 11,7%;
- Словаччина та Бельгія – 8,5%.
При цьому зростання споживчих цін було маловідчутним у таких державах, як:
- Мальта – 3,8%;
- Фінляндія та Португалія – 3,4%;
- Франція – 3,3%.
А що в Україні?
Наша країна теж зіткнулася з інфляційними небезпеками через подорожчання енергоносіїв. Так, 2021 Україна закінчила з інфляцією в 10%, хоча в макропрогнозі затверджували всього 7,3%.
Найбільше подорожчало:
- соняшникова олія – 38,8%;
- цукор – 28,3%;
- яйця – 19%;
- хліб – 18,7%.
Подешевшала для українців лише одна категорія продуктів – фрукти. Ціна впала на 10,2%.