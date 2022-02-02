Річна інфляція в єврозоні встановила історичний рекорд

Річна інфляція у єврозоні за підсумками першого місяця 2022 року, за попередньою оцінкою, становила 5,1%. Це максимальний показник за історію спостережень, свідчать дані Статистичного управління Європейського Союзу, повідомляє Сьогодні.

Споживчі ціни зростали через ціну на енергоносії (+28,6% проти зростання 25,9% у грудні). Зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнові вироби склало 3,6% (3,2% у грудні), послуги подорожчали на 2,4%, а несировинні промислові товари стали дорожчими на 2,3% (2,9% у грудні).

Найбільша річна інфляція була зафіксована у таких країнах Євросоюзу:

Литва – 12,2%;

Естонія – 11,7%;

Словаччина та Бельгія – 8,5%.

При цьому зростання споживчих цін було маловідчутним у таких державах, як:

Мальта – 3,8%;

Фінляндія та Португалія – 3,4%;

Франція – 3,3%.

А що в Україні?

Наша країна теж зіткнулася з інфляційними небезпеками через подорожчання енергоносіїв. Так, 2021 Україна закінчила з інфляцією в 10%, хоча в макропрогнозі затверджували всього 7,3%.

Найбільше подорожчало:

соняшникова олія – 38,8%;

цукор – 28,3%;

яйця – 19%;

хліб – 18,7%.

Подешевшала для українців лише одна категорія продуктів – фрукти. Ціна впала на 10,2%.