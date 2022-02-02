НАТО та США не коментують "злив" відповіді Росії

У Держдепартаменті США та НАТО не стали коментувати інформацію іспанської газети El Pais, що опублікувала в середу, 2 лютого, письмову відповідь на вимоги Росії щодо гарантій безпеки, повідомляє Корреспондент.

"У нас є чітка політика, ми не коментуємо витоку у ЗМІ", - сказали, у свою чергу, ТАСС у НАТО.

Інформацію також відмовилися коментувати у посольстві США у РФ.

Разом з тим повідомляється, що автор статті El Pais знаходиться в Україні. Джерела опублікованого документа не став називати.