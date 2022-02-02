МЗС погоджує кандидатуру посла США в Україні
Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні, МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами міністра, його відомство вже запустило відповідну процедуру.
"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, й МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури", - сказав Кулеба на брифінгу.