Єврокомісія пропонує вважати газ і ядерну енергетику "зеленими" за певних умов

Єврокомісія запропонувала протягом перехідного періоду вважати природний газ та ядерну енергетику "зеленими", якщо ці енергетичні проєкти відповідають певним умовам, повідомляє Економічна правда.

В комюніке Єврокомісія зазначає, що за певними критеріями пропонує визнавати деякі проєкти щодо природного газу та АЕС проєктами, що сприяють переходу до відновлюваних джерел енергії.

Необхідні критерії - щоб дані проєкти сприяли переходу до "кліматичної нейтральності"; для ядерних проєктів додатково - відповідність стандартам безпеки для довкілля, а для газових - що вони повинні сприяти переходу від опалення вугіллям до використання відновлюваних джерел енергії.

Інвестиції в електростанції, що використовують природний газ, до 2030 року пропонують вважати "зеленими", якщо викиди від їхньої роботи складають менше 270 г діоксиду вуглецю на кіловат-годину.

Атомні електростанції повинні відповідати найсучаснішим стандартам і мати затверджений план поводження з відходами до 2050 року.

За інформацією агентства, країни ЄС мають дуже різні позиції щодо такого підходу - залежно від того, як влаштована їхня власна енергосистема.

Так, Франція, в якій атомна енергетика відіграє дуже важливо роль, просувала визнання цього виду енергії, підтримали підхід також Польща та Угорщина. Німеччина, натомість, виступала проти АЕС, але просувала гнучкіші критерії для газового сектору.

Данія, Австрія, Люксембург та Іспанія виступали проти визнання "зеленими" як природного газу, так і атомної енергетики, Австрія та Люксембург навіть погрожували позовами, якщо від цього підходу не відступлять.

Нова класифікація набуде чинності, якщо Європарламент або Рада ЄС не заблокують її протягом наступних пів року. Для цього необхідна більшість 20 із 27 країн-членів, а в Європарламенті - щонайменш 353 голоси.