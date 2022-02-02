Дубілета запідозрили у розкраданні інтелектуальної власност

Дмитро Дубілет та його компанії ТОВ "Фінтех Ферма" (Україна), Fintech Farm (Лондон) отримали офіційне повідомлення від британських адвокатів ТОВ "Fintech Band" (власника "Монобанку") про підозру в розкраданні інтелектуальної власності, повідомляє Ділова столиця.

В повідомленні від Дмитра Дубілета вимагали пояснень щодо ситуації, що склалася, в іншому випадку буде надіслана офіційна заява до міжнародних органів по боротьбі з шахрайством, що загрожує серйозними наслідками, аж до позбавлення волі із посиланням на Українські новини.

У документі наводяться докази адвокатів щодо розкрадання інтелектуальної власності "Монобанку", а саме:

платформа онлайн-банкінгу Leobank пропонує ті ж функції, що й платформа онлайн-банкінгу "Монобанк";

Leobank використовує ті ж кольорові рішення і має аналогічний інтерфейс користувача;

Leobank використав на своїй рекламі зображення банківської картки з номером картки "Монобанк".

Нагадаємо, у грудні 2021 року стало відомо, що колишній співвласник "Монобанку" Дмитро Дубілет запустив в Азербайджані свій продукт Leobank. Після цієї новини з'явилася інформація про конфлікт "Монобанку" із колишнім партнером Дмитром Дубілетом. Проєкт Дмитра Дубілета зорово виявився копією "Монобанку", а можливо, скопійований і технічно.