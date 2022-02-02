Фонд держмайнафонд д продасть ще п'ять українських спиртзаводів

Фонд держмайна України у період з 25 лютого до 4 березня виставить на приватизацію п'ять спиртових активів, повідомляє Ділова столиця.

До продажу планують такі об'єкти ДП Укрспирт:



Вузлове МПД та зберігання спирту (Львівська область) – аукціон 25 лютого. Стартова ціна — 21,7 млн ​​грн;

Марилівське МПД та зберігання спирту (Тернопільська область) – аукціон 28 лютого. Стартова ціна — 52,1 млн грн;

Струтинське МПД та зберігання спирту (Львівська область) – аукціон 1 березня. Стартова ціна — 31,3 млн грн;

Червонослобідське МПД та зберігання спирту (Київська область) – аукціон 2 березня. Стартова ціна — 9,8 млн грн;

Стадницьке МПД та зберігання спирту (Київська область) – аукціон 4 березня. Стартова ціна — 26,4 млн грн.

Сумарна стартова ціна всіх лотів становить понад 140 млн грн.