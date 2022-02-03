Indian представив нову модель Scout Rogue

Найстаріший американський виробник мотоциклів, компанія Indian Motorcycle, представила нову модель Scout Rogue. Класичний круїзер відрізняється ефектним дизайном у чорному кольорі, повідомляє Обозреватель.

Родина круїзерів Scout поповнила ефектна модифікація Rogue. Він отримав V-подібний двоциліндровий двигун об'ємом 1133 см3. Він розвиває потужність 95 к.с. та працює в парі з 6-ступіневою коробкою передач.

Родина круїзерів Scout поповнила ефектна модифікація Rogue. Джерело: Indian Motorcycle

Основні відмінності Rogue від інших представників сімейства Scout у дизайні. Новинка виконана виключно в чорному кольорі, причому покупцям пропонують кілька відтінків. Єдина деталь, яка вибивається з цього чорного на чорному, так це телескопічна передня вилка, яка сяє хромом. Також новинка отримала високе кермо зі встановленими "вниз головою" дзеркалами, невеликий обтічник та низьке одномісне сидіння.

Новинка отримала високе кермо зі встановленими "вниз головою" дзеркалами, невеликий обтічник та низьке одномісне сидіння. Джерело: Indian Motorcycle

Передня підвіска – телескопічна, діаметром 41 мм, а ззаду встановлено два амортизатори. Хід підвісок - 120 та 51 мм, відповідно. На Scout Rogue встановили 19-дюймове переднє та 16-дюймове заднє колеса, "взуті" в гуму Metzeler Cruisetec. На обох колесах встановлені гальмівні диски діаметром 298 мм. З урахуванням того, що новинка призначена переважно для подорожей хорошими дорогами, вона має скромний дорожній просвіт в 129 мм. Маса новинки – 241 кг.

У США 2022 Indian Scout Rogue буде доступний у двох варіантах – із системою ABS і без неї. Вартість стартує з позначки $11499.