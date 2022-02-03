Indian представив нову модель Scout Rogue
Найстаріший американський виробник мотоциклів, компанія Indian Motorcycle, представила нову модель Scout Rogue. Класичний круїзер відрізняється ефектним дизайном у чорному кольорі, повідомляє Обозреватель.
Родина круїзерів Scout поповнила ефектна модифікація Rogue. Він отримав V-подібний двоциліндровий двигун об'ємом 1133 см3. Він розвиває потужність 95 к.с. та працює в парі з 6-ступіневою коробкою передач.
Основні відмінності Rogue від інших представників сімейства Scout у дизайні. Новинка виконана виключно в чорному кольорі, причому покупцям пропонують кілька відтінків. Єдина деталь, яка вибивається з цього чорного на чорному, так це телескопічна передня вилка, яка сяє хромом. Також новинка отримала високе кермо зі встановленими "вниз головою" дзеркалами, невеликий обтічник та низьке одномісне сидіння.
Передня підвіска – телескопічна, діаметром 41 мм, а ззаду встановлено два амортизатори. Хід підвісок - 120 та 51 мм, відповідно. На Scout Rogue встановили 19-дюймове переднє та 16-дюймове заднє колеса, "взуті" в гуму Metzeler Cruisetec. На обох колесах встановлені гальмівні диски діаметром 298 мм. З урахуванням того, що новинка призначена переважно для подорожей хорошими дорогами, вона має скромний дорожній просвіт в 129 мм. Маса новинки – 241 кг.
У США 2022 Indian Scout Rogue буде доступний у двох варіантах – із системою ABS і без неї. Вартість стартує з позначки $11499.