"Привіт, народе, я у Києві": Джонсон записав ролик в Україні

Прем'єр Британії Борис Джонсон записав короткий ролик з Києва, де 1 лютого відбулась зустріч глави британського уряду з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляє УНІАН.

We stand foursquare behind the Ukrainian people and for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.



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Протягом 1,3 хвилини Джонсон розповідає британцям про загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну і кроки уряду Британії щодо стримування дій Кремля.

"Кордонам України загрожують близько 125 000 російських військових, і існує цілком реальна перспектива швидкого та раптового нападу, вторгнення на ще більшу українську територію, ніж це сталося у 2014 році" , - підкреслив політик.

Джонсон підкреслив, що дуже важливо, щоби Путін не зробив зараз катастрофічної помилки.

"Звичайно, ми працюємо разом із нашими друзями та партнерами, щоб забезпечити дуже, дуже потужний пакет економічних санкцій, які будуть запроваджені одразу, як тільки чобіт першого російського солдата ступить на чергову частину суверенної території України" , - сказав глава уряду Британії.

Джонсон наголосив, що Лондон продовжує сподіватися на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні, висловивши підтримку українському народу, незалежності і територіальній цілісності України.