Ілон Маск назвав свою улюблену відеогру

Підприємець та мільярдер Ілон Маск назвав свою улюблену гру. Він розповів про свої враження від Halo Infinite, повідомляє РБК-Україна.

Голова компаній Tesla та SpaceX поділився своїми міркуваннями у власному Twitter-акаунті. Цього ж разу він зізнався у любові до Halo Infinite. Водночас це не вперше коли він присвячує свої публікації цій грі.

Halo Infinite campaign is good — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2022

Одразу ж після твіту Маска - до мільярдера звернувся голова маркетингу Xbox Аарон Грінберг, який запропонував підприємцю колаборацію. За словами Грінберга, спільноті необхідний кастомізований під стиль Halo - автомобіль Cybertruck.

Appreciate you taking the time to drop by Zeta Halo! Always good to see you suit up. pic.twitter.com/q7CAe0sDP7 — Halo (@Halo) January 30, 2022

Анонс Halo Infinite відбувся ще 8 грудня 2021 року. Гра одразу була високо оцінена спільнотою та критиками.

Infinite - шоста частина про пригоди Майстра Чіфа й загалом чотирнадцята гра серії.