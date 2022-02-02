Всі адреси, вулиці та дороги внесуть в новий реєстр

До кінця 2022 року в Україні можуть запровадити Єдиний державний реєстр адрес, пише Леся Панченко, РБК-Україна.

Про це написав у Фейсбук заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій.

Що міститиме новий реєстр

Це електронна система, що міститиме дані про найменування топографічних об’єктів – адреси будівель, назви адміністративно-територіальних одиниць, вулиць, доріг тощо.

Розробка такого сервісу необхідна для покращення навігації екстрених служб, врегулювання надання поштових адрес, уніфікації топографічних даних. Тож Мінрегіон підготував відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів України.Він передбачає створення таких нових баз даних:

Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій громад;

Єдиного державного реєстру автомобільних доріг;

Єдиного державного реєстру споруд.

Інформація з цих ресурсів формуватиме реєстр адрес та забезпечуватиме його роботу у ЄДЕССБ. Відповідно до проєкту постанови передбачено, що до 15 лютого Мінрегіон має розробити мінімально необхідні програмні засоби для ведення усіх реєстрів. До 31 грудня поточного року планується доопрацювання систем, зокрема, інтеграція з Єдиним державним веб-порталом електронних послуг "Дія", та початок їх використання.